La Lista Toti risponde al Pd: "I rigassificatori non salveranno solo Savona e la Liguria, ma l’Italia"

"Mentre il Governatore della Toscana Giani ha messo a Piombino un rigassificatore (in banchina, non in mare) e senza nessuna procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Mentre il Governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, con Provincia e Comune di Ravenna, ospitano un altro rigassificatore, lo stesso Pd ligure, per bocca del suo Segretario Regionale Natale, non sa più quali scuse accampare per continuare a dire solo no, sperando di lucrarci un miserabile consenso politico".

Così la Lista Toti in risposta alle affermazioni del Partito Democratico sul tema del rigassificatore.