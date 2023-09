Meteo, cielo velato ma tempo stabile e temperature in aumento

Ecco il meteo per oggi, domenica 3 settembre, a cura di Limet Liguria.

Situazione: nei prossimi giorni campo altopressorio in consolidamento sul comparto Europeo centrale, sulla Liguria si attivano correnti settentrionali che garantiranno tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con temperature in aumento.

Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da tempo stabile con il transito di velature in un contesto soleggiato, da segnalare solamente qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi del levante.

Venti: deboli o moderati settentrionali tra la notte ed il mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mari: in prevalenza poco mosso, localmente mosso a ponente in mattinata.

Temperature: in generale aumento.

costa: minime +18°C/+24°C ; massime +26°C/+31°C

entroterra: minime +8°C/+19°C ; massime +22°C/+30°C