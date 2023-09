Ecco la terza edizione della Settimana della Prevenzione Dentale dei Bambini

Cari Lettori, anche quest’anno Il Dentista dei Bambini torna ad organizzare la settimana della prevenzione della carie dei bambini.

Già da adesso è possibile prenotare la visita per i vostri bimbi, sia dal sito www.ildentistadeibambini.it che direttamente dall’app Kids Dental App (gratis sia per IOS che per Android e ricca di consigli su corretta igiene orale, alimentazione, prevenzione…).

A beneficio dei nuovi lettori vi ricordo di cosa stiamo parlando: Si tratta di una delle nostre iniziative sociali a livello nazionale: In tutti gli studi aderenti, dal 20 al 25 settembre, si svolgerà una speciale campagna per promuovere la salute del sorriso dei bimbi.

Ai bimbi che prenoteranno il loro appuntamento verranno offerti: • la Visita • il Kids Cario Test (che fa parte della Kids Dental App) • il Filmato dei Dentini

Ci saranno anche sorprese esclusive per tutti i bimbi che parteciperanno all’iniziativa e se inviti un amico riceverai un “grazie speciale”!

• A chi è rivolta? A tutti i bambini dai 18 mesi ai 12 anni.

• A cosa serve? A imparare come mantenere sani i dentini e a individuare prima possibile eventuali problemi

• Ma davvero la carie si può prevenire? Certamente, e costa davvero poca fatica e poco denaro, mentre trascurando il problema si va incontro a danni importanti che richiederanno interventi più complessi

• Ma “mio cuggino” dice che i denti da latte non vanno curati perché tanto poi li cambi! Al contrario: i denti da latte, se mantenuti in salute, creano le condizioni per mantenere sani anche quelli permanenti, dì a “tuo cuggino” di venire alla settimana della prevenzione così lo impara anche lui!

• Allora prenoto, ma quanto mi costa? Come dicevo è una delle nostre iniziative sociali, per cui, durante la settimana indicata, i costi sono a carico nostro! Sul sito trovate tutti i dettagli, oltre a consigli utili e articoli informativi scritti dai nostri dentisti pediatrici, gli stessi che puoi incontrare negli oltre 100 centri associati!

Questa iniziativa ci richiede un grande impegno organizzativo ma siamo davvero orgogliosi del lavoro che facciamo a beneficio della salute orale di tutti i bambini, soprattutto di quelli che non sono mai stati dal dentista pediatrico; ora sta a voi genitori partecipare affinché i vostri bimbi ne possano goderne i benefici! Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci, Prof. A contratto c/o Master in Laser Dentistry Università degli Studi di Genova.