La Samp chiede strada alla Cremonese: alle 18.30 blucerchiati ospiti dei grigiorossi

Due sconfitte, entrambe tra le mura di casa, nelle prime tre gare di campionato. È con questo score che la Sampdoria affronta oggi (ore 18.30, arbitro Cosso di Reggio Calabria) la trasferta sul campo della Cremonese guidata dall'ex genoano Ballardini.

"Affrontiamo una squadra con giocatori di qualità, sarà difficile ma andremo a giocarcela come sempre a viso aperto - il commento della vigilia di mister Andrea Pirlo - Il passato è andato, dobbiamo ripartire da quei 60-70 minuti fatti bene con il Venezia: abbiamo fatto degli errori e li abbiamo analizzati. I ragazzi hanno capito, sono fiduciosi". Oltre a Ballardini, la Cremonese potrà schierare anche un altro ex Genoa, Massimo Coda: "È importante per la categoria - ha evidenziato il tecnico blucerchiato - Dovremo stare attenti, lo conosciamo bene".

Il match dello "Zini" sarà il primo con il mercato chiuso: "Siamo a posto così, lo abbiamo detto anche alla squadra - ha sottolineato Pirlo - finalmente si è chiusa la sessione, questo è il gruppo e andiamo avanti. A loro diamo la massima fiducia, i ragazzi devono stare tranquilli e pensare a lavorare. Svincolati? Vedremo a gennaio quello che vorremo fare".

A seguire una riflessione sugli obiettivi stagionali: "Se mi aspettavo di più da questa nuova avventura? No. L'obiettivo primario era salvare la società e iniziare questo percorso con ragazzi giovani, lo abbiamo detto sin dall'inizio: proveremo ad andare in serie A in uno o due anni. È fondamentale saperlo. Poi come ho detto dall'inizio ci dobbiamo provare, ma è un progetto a lungo termine".

Contro i grigiorossi Pirlo potrà disporre di Esposito: l'ex attaccante del Bari partirà con tutta probabilità dalla panchina. A guidare il reparto offensivo sarà La Gumina complice anche l'assenza di De Luca. Non convocato Benedetti, presente - seppur non al meglio - De Paoli.

In casa Samp nel frattempo si brinda per la convocazione in Nazionale Under 21 di Ghilardi e Panada: "Stanno dimostrando il loro valore, ma deve essere un punto di partenza - ha spiegato Pirlo - Essere convocati in Under 21 è un grande obiettivo, ora devono portare avanti il loro lavoro".