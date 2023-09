"Parole ubikate in mare", tempo di bilanci: un'edizione da oltre 9mila presenze e molti "sold out"

E' terminata in questi giorni l'edizione 2023 di "Parole ubikate in mare", quella che negli anni è ormai diventata la rassegna letteraria più seguita a luglio e agosto in Liguria.

Quasi 9mila presenze, in 18 serate con 21 autori tra i più importanti del mondo della cultura e del giornalismo in Italia in un'edizione seguitissima e molto apprezzata con piazze affollate (in alcuni casi fino a quasi 700 persone a incontro), pubblico molto interessato, argomenti letterari, ma non solo.

"E' sempre bello e significativo che le persone abbiano ancora voglia di ritrovarsi nelle piazze in estate anche per parlare di temi di attualità, facendo domande e discutendo con gli autori, per cercare di capire i tanti e complessi cambiamenti contemporanei della nostra società" dice la direttrice artistica del Festival, Renata Barberis.

Molti infatti gli autori che hanno parlato di vari temi sociali e ambientali: il critico d'arte Tomaso Montanari ha disquisito sul patrimonio culturale italiano, il metereologo Luca Mercalli e il fondatore di Slow Food Carlo Petrini hanno descritto la necessità della transizione ecologica, l'ex direttore di Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli ha discusso delle prospettive future per il nostro Italia, l'inviato di guerra Nello Scavo ci ha raccontato momenti toccanti della guerra in Ucraina, il fondatore di Libera Don Luigi Ciotti ha parlato di mafia e società ricordando don Gallo, lo psicoanalista Massimo Recalcati ha descritto i problemi del mondo contemporaneo alla luce della psicoanalisi, la scrittrice Lidia Ravera ha raccontato dei pregiudizi sull’età, il monaco Enzo Bianchi ha parlato dei grandi temi della vita e della morte, mentre la Direttrice dei quotidiani La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno Agnese Pini ha raccontato l'eccidio nazifascista che colpì la sua famiglia.

Ma non solo tematiche sociali: interessanti e molto partecipate anche le presentazioni dei nuovi romanzi di Antonio Manzini, Maurizio De Giovanni, Dario Vergassola, Walter Veltroni, Daniela Poggi, Matteo Bussola, Fabio Genovesi. Tutti autori ai primi posti alle classifiche di vendita in Italia. Quest'anno la rassegna è stata dedicata a Italo Calvino nel centenario della nascita, ed è terminata qualche giorno fa proprio con un incontro su Calvino con l'attrice Lella Costa e lo scrittore Marino Magliani.

Gli incontri si sono svolti per ben due mesi ad Albissola Marina e Savona, ed è stato organizzato dalla libreria Ubik, dal Comune di Albissola Marina e dal Comune di Savona, con il sostegno di BPER Banca.