Savona, dopo otto anni torna la fiera di San Bartolomeo

Sulle alture di Savona, nella valle del Santuario a pochi minuti dal mare, nella frazione di San Bartolomeo del Bosco, ritorna dopo 8 anni, un tradizionale evento che si sviluppa sulle diverse tematiche di agricoltura, allevamento, artigianato, divertimento, gusto, cultura, arte, storia, condivisione e sostenibilità.

La Festa si articolerà nelle due giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre e sarà un’occasione speciale per immergersi nella natura, alla riscoperta della bellezza, non solo del nostro mare, ma anche delle meravigliose colline e dell’habitat che circonda Savona, perché è in questo contesto dalla ricca biodiversità che affondano le radici storiche, culturali e rurali della città.

Due giorni ricchissimi di attività: animazioni, giochi per grandi e per piccini, intrattenimento, escursioni a piedi e in MTB, musica, laboratori, degustazioni, street food, e ovviamente accoglieremo gli stand delle eccellenze agroalimentari e di artigianato locale.

“E’ un progetto voluto dal comune di Savona – dichiara l’assessore all’Educazione Cittadinanza Attiva con delega alle Politiche Agroalimentari, Maria Gabriella Branca - e realizzato con la collaborazione e la partecipazione di molte associazioni, operatori, agricoltori, allevatori, consiglieri e cittadini appassionati che si sono impegnati con energia per rilanciare questa grande tradizione che ha sempre richiamato una grande affluenza e partecipazione ma, causa covid e mal tempo, si era interrotta dal 2015”.

Grazie alle diverse adesioni degli operatori e alla fattiva collaborazione di molti soggetti ed associazioni del territorio per la sua organizzazione è diventato un momento di incontro e di rilancio della frazione che sta riscuotendo grandissimo interesse ed entusiasmo.

Prosegue l’assessore: “Dobbiamo anche ringraziare Lodovico Lamba Doria, Maurizio Crevani e i fratelli Pellissero (Asd Aisha Pony Western) perché hanno consentito l’utilizzo dei terreni di loro proprietà per poter realizzare l'imperdibile esposizione degli animali, un utile strumento di conoscenza e approfondimento per tutti, non solo per i bambini”.

Alla manifestazione parteciperanno molte associazioni del territorio con i loro stand come Protezione civile, vigili del fuoco, Croce Bianca, CAI, TEAM Good Bike Konka Verde, La torre del crepuscolo, Pipinin, gruppi scout Agesci e CnGei, Double C, Edizioni Paoline, Arci, Acli, Anpi, Isrec, Aned, Libera e Legambiente.

Il programma delle varie attività sarà molto ricco e interessante, basato su diversi livelli sia per accogliere e svolgere l’animazione per i bambini, sia per il divertimento degli adulti, con balli tradizionali e folk, musica rock, l’artigianato, la degustazione dei nostri prodotti di eccellenza locale. Per scoprirlo in anteprima si potrà seguire dalle pagine social dell’evento (Fb San Bartolomeo del Bosco) che saranno in costante evoluzione e aggiornamento.