Albenga Dreams, una manifestazione dedicata al fantasy

Conto alla rovescia per Albenga Dreams, la manifestazione legata al mondo del fantasy che si terrà nel centro storico e in piazza del Popolo dall’8 al 10 settembre.

Per tre giorni il bellissimo centro storico di Albenga si animerà con spettacoli, incontri, conferenze, ospiti del settore e tanto altro. Non potete perdervi anche i laboratori di robotica, l’esposizioni lego, l’emozionante escape room, percorsi soft air e un angolo dedicato al mondo tattoo.

Un’esperienza che saprà coinvolgerà grandi e piccini, appassionati e non, che potranno vivere l’atmosfera magica del mondo fantasy e magari scattare una foto con il proprio personaggio preferito.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Un appuntamento arrivato alla sua ottava edizione che negli anni è andato sempre più consolidandosi e che continua a crescere attirando nel nostro Centro Storico e in Piazza del Popolo che per l’occasione sarà lo scenario magico dei fumetti e del cosplay molti appassionati e non provenienti da vicino e lontano”.