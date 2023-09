Asl2, campagna di vaccinazione contro l'herpes zoster per le persone diabetiche

Per fare prevenzione e vaccinare i diabetici contro l’Herpes Zoster, più noto come il fuoco di Sant’Antonio l'Asl ha inviato 14.000 lettere a persone nate tra il 1953 e il 1973. Di queste 12 mila sono sopra i 50 anni. L’Asl ha inoltre organizzato un evento e una serie di vaccinazioni dedicate esclusivamente a questa popolazione.

L'appuntamento è -lunedì 25 settembre dalle 14,30 alle 18,30 ad Albenga presso l'Auditorium San Carlo in Via Roma, 70 e mercoledì 27 settembre dalle 14,30 alle 18,30 a Savona al Terminal Crociere. In base a recenti ricerche mediche i soggetti diabetici presentano un significativo aumento del rischio di ospedalizzazione rispetto a quelli sani in caso di patologie infettive.

Nelle persone di età superiore ai 50 anni il nuovo vaccino contro il l'Herpes Zoster, che viene somministrato in due dosi e gratuitamente, ha dimostrato un’efficacia del 97% contro il “fuco di Sant'Antonio” e e del 100% contro la nevralgia post erpetica. Per informazioni si possono chiamare i numeri: 019 840 5901 - 0182 546 252 oppure scrivere una mail a: vaccinazioni.savona@asl2.liguria.it – vaccinazioni.albenga@asl2.liguria.it.