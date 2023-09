Andora: per “Tutti nel Jukebox” uno speciale tv sul digitale terrestre, Sky e tivùsat

“Tutti nel Jukebox”, anche in TV grazie ad un gruppo di testate televisive che lo trasmetteranno. L’evento andorese, che celebra i nomi che hanno reso indimenticabili le estati al lido o le serate al bar, dagli anni '60 agli anni '80 che si svolgerà sabato 9 settembre 2023 ad Andora, in Piazza Santa Maria dalle ore 21.30, sarà trasmesso in Tv giovedì 14 settembre alle ore 20:30 in contemporanea su canale 824 di Sky, tivùsat n.422, in Piemonte su canale 11 DTT e in Liguria su canale 19 DTT di Telecupole. Regia di Massimo Fornasier.

Mentre Tgevents Television il format settimanale (prodotto da Eccoci Eventi, durata 24 minuti) in onda su Network di 85 emittenti con canale 68 di BOM Channel (rete nazionale) dedicherà un approfondimento da 15 minuti nella puntata n.656 in onda da venerdì 15 settembre.

Tgevents Television con 300 messe in onda su tutto il circuito per 2 milioni di telespettatori settimanali e sempre visibile su www.tgevents.it

Inoltre la serata "Tutti nel Jukebox" si potrà seguire anche in diretta facebook sulla pagina di Tgevents Television grazie alla coppia di inviati esterni "Total Live" formata da Luigi Bongiovanni e Giacomo Aicardi.

Sul palco di “Tutti nel Jukebox” si esibiranno Mario Mesiano e Beatrice Bertolino, Luigi Fontana (figlio di Jimmy Fontana) al quale sarà consegnato il Premio Speciale “Il Mondo”, Franco Fasano, Memo Remigi al quale sarà consegnato il Premio Speciale “Jukebox in Love”, Roberta Bonanno, Marco Dottore, Ivana Spagna alla quale sarà consegnato il Premio “Tutti nel Jukebox” 2023. Presenta la serata Luca Galtieri con il supporto musicale di Rudy Mascheretti.

La serata, ad ingresso libero. Si ringrazia per la collaborazione l’Hotel Lungomare di Andora.

Nel pomeriggio del 9 settembre, alle ore 18.00, nella piazzetta sotto l’archetto, in parco Aviatori, il cantante Memo Remigi presenterà il libro “Sapessi com’è strano”, libro in cui Remigi si racconta a tutto tondo per la prima volta, la carriera e la vita di un umo che si ritiene “felice, fortunato e riconoscente”. Una carriera che si incrocia con quella di tanti personaggi dello spettacolo e della televisione che fanno parte del bel racconto.