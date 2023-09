Savona, il vescovo Marino al Santuario della Misericordia per la Natività di Maria

Sarà il vescovo monsignor Calogero Marino a presiedere l’Eucaristia nel Santuario di N.S. della Misericordia, in occasione della festa della Natività di Maria, venerdì 8 settembre alle ore 17. La ricorrenza mariana è molto sentita nel Santuario dell’apparizione, e vede solitamente un notevole afflusso di pellegrini a rendere omaggio all’effigie di Maria nella cripta.

Sempre per la festa della Natività di Maria la confraternita di sant’Ambrogio in Legino e la parrocchia di Zinola organizzano, venerdì 8 settembre, la suggestiva processione aux flambeaux, con la recita del rosario, salendo dalla località Buggi, dov’è previsto il ritrovo alle ore 20,30, al Santuario della Madonna del Monte, dove alle ore 21 si concluderà la serata con l’Eucaristia. In caso di pioggia si svolgerà soltanto la Messa nel santuario mariano. Anche la confraternita di N.S. di Castello festeggia la Natività di Maria nell’oratorio di via Manzoni a Savona, dove sarà celebrata l’Eucaristia alle ore 9,15 domenica 10 settembre.

La Natività di Maria è anche la festa principale per la comunità indiana del Kerala, che celebra solitamente l’Eucaristia domenicale nel rito siro-malabarese presso la chiesa di Casa Zaccheo e in questi giorni sta vivendo la novena di preparazione presso la chiesa parrocchiale di san Paolo in Savona. La novena culminerà sabato 9 settembre. Dopo l’Eucaristia delle ore 15,30 si snoderà la processione con le sacre effigi in via Giusti, via Aleardi, piazza della Consolazione, via Collodi e ancora via Giusti. In serata sono previste la cena e uno spettacolo di musiche e danze della tradizione indiana presso la palestra parrocchiale di san Paolo.

A Cogoleto la parrocchia di santa Maria Maggiore festeggia la Natività di Maria venerdì 8 settembre celebrando, alle ore 20,30 i vespri nella chiesa parrocchiale e, dopo una breve processione, l’Eucaristia presso il vicino molo Speca.

Nella zona di Varazze è la parrocchia della frazione Casanova ad essere dedicata alla Natività di Maria. Domenica 10 settembre, oltre alla Messa parrocchiale alle ore 9,45, è prevista nel pomeriggio la benedizione dei bambini. Proseguono intanto, sempre a Varazze, le iniziative organizzate dalla confraternita di san Rocco e di N.S. della Croce in collaborazione con la parrocchia dei santi Nazario e Celso presso il santuario di N.S. della Croce di Castagnabuona in occasione della festa della Natività di Maria. Venerdì 8 settembre alle ore 16 si svolgerà la preghiera della Via Matris Crucis lungo il “Ciappin”, l’antica via di accesso al santuario, dove alle ore 16,30 si concluderà con l'Eucaristia. Domenica 10 settembre, alle ore 16 il rosario e alle ore 16,30 la Messa. In occasione della festa sarà allestita una mostra fotografica.

Restando infine ancora nel varazzino, domenica 10 settembre, monsignor Calogero Marino presiederà l’Eucaristia delle ore 9,30 nella chiesa di N.S. delle Grazie, della frazione Faie, ufficializzando il passaggio di consegne fra padre Marco Cabula, ora priore del santuario del Bambino Gesù di Praga ad Arenzano, e il nuovo amministratore parrocchiale padre Paolo Calabrese, priore dell’Eremo del Deserto.