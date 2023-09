Genoa, buon 130esimo compleanno! A mezzanotte il corteo in centro e domani, 7 settembre, la festa al Porto Antico

I tifosi del Genoa in festa per la vittoria dello scorso campionato (foto di Gabriele Siri)

L'apertura della casa in cui visse Sir James Spensley in Campetto ha sancito ufficialmente l'inizio dei festeggiamenti che il Genoa vivrà per il suo 130esimo anniversario di fondazione.

Una festa che, a partire dalla serata di oggi (6 settembre, ndr) colorerà la città di rossoblù. Il primo appuntamento è alle 23 di stasera in piazza De Ferrari dove la tifoseria organizzata ha deciso di dare vita a uno spettacolo che vedrà coinvolte le principali vie del centro cittadino. Queste saranno illuminate da uno show pirotecnico organizzato (le indicazioni nel volantino allegato in immagine).

Dopo lo spettacolo pirotecnico il corteo dei tifosi raggiungerà quindi via Palestro dove, il 7 settembre del 1.893, nacque, con la fondazione del Genoa Cricket and Football Club, il calcio a Genova.

L'appuntamento organizzato dalla società rossoblù è invece fissato per le 19 di domani (giovedì 7 settembre, ndr) in Calata Borsellino al Porto Antico, nei pressi dell'area adiacente all'Acquario, dove sul palco sfileranno le rappresentative maschili e femminili genoane dai bambini delle giovanili, ai professionisti delle prime squadre.

E poi la presenza di artisti musicali con i già annunciati Alfa, Ex-Otago e Francesco Baccini che presenterà il suo nuovo brano "La Storia siamo Noi", realizzato con contributi dai cori della Gradinata Nord e di alcuni tifosi. Ma anche le leggende del Grifone, contenuti multimediali e una raccolta fondi per l’Istituto Gaslini.