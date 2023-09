Vigili del fuoco mobilitati nella notte a Balestrino. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 3.30 per l'incendio di una baracca, pare adibita a ricovero attrezzi e legnaia.

Le fiamme hanno interessato leggermente anche il tetto di una casa vicina. Le cause sono ancora in via accertamento.

Grazie alla tempestiva risposta dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato senza particolari problemi.