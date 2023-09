Collaborazione tra Asl2 e il Mazzini Da Vinci per formare operatori sociosanitari

Quella dell'operatore sociosanitario è una delle figure ricercate in sanità, sia nel pubblico sia nel privato. L'Asl2 e l'istituto superiore Mazzini Da Vinci di Savona hanno approvato una bozza di protocollo per un percorso integrativo per la preparazione all’esame regionale di operatore socio sanitario.

Il percorso prevede l’organizzazione di attività teorico pratiche, la realizzazione di attività di tirocinio in ambito sanitario e socio assistenziale. La parte teorica della formazione sarà fatta all'istituto di Istruzione secondaria superiore Mazzini-Da Vinci, le sedi di tirocinio in ambito sanitario saranno invece presso le strutture della Asl2 e il tirocinio in ambito socio assistenziale nelle strutture accreditate dell'Asl2.

Il progetto prevede la collaborazione del persone di Asl2 e Mazzini Da Vinci, con un coordinatore di progetto-coordinatore didattico (espresso Superiore “Mazzini-Da Vinci”) un coordinatore socio-sanitario (espresso dalla Asl 2), un tutor del tirocinio (espresso dalla Asl2) ed un referente amministrativo (espresso dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Mazzini-Da Vinci).