Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviataci da un lettore.

"Buongiorno Direttore mi chiamo Vincenzo. Ho preso un appuntamento per un’eco alla tiroide l'1 settembre 2023 e me l’hanno dato il 4 giugno 2024 (le invio foto per conferma).

Non è possibile avere un appuntamento per un’esame che dura massimo 15/20 minuti dopo 9 mesi, una vergogna!

Complimenti all’Asl 2 che dice che le liste d’attesa sono corte! Non si può sempre andare a pagamento".