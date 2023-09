Morte di Silvano Montaldo, Enrico Lupi (Camera di Commercio): "Perdiamo un gentiluomo"

La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvano Montaldo.

“Desidero esprimere il cordoglio mio personale e quello della Camera di Commercio per l’improvvisa e inattesa scomparsa del Dott. Silvano Montaldo, persona di rilievo nel mondo professionale e istituzionale savonese e ligure”, è il pensiero del presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi.

“Con Montaldo perdiamo un gentiluomo e un grande professionista che si è sempre distinto per l’impegno, la passione e le notevoli capacità dimostrate nell’assolvere ai molteplici ruoli, non solo professionali ma anche politici, ricoperti negli enti e nelle amministrazioni per le quali ha lavorato, tra cui anche la Camera di Commercio che lo aveva designato nel Collegio sindacale della società Autostrada dei Fiori”.

“Desidero esprimere la vicinanza e le più sentite condoglianze della Camera di Commercio ai familiari di Montaldo”, conclude il presidente camerale.