Albenga, potatura dei pini nel cortile delle scuole di via degli Orti (FOTO)

Sta per essere completato l’intervento di potatura dei pini nel cortile delle scuole in via degli Orti.

Afferma l’assessore all’ambiente e al verde pubblico Gianni Pollio: "In vista dell’inizio dell’anno scolastico abbiamo programmato un importante intervento di potatura dei pini presenti nel cortile delle scuole di via degli Orti". Oltre ad una questione estetica, importantissimo l’aspetto legato alla sicurezza. Con la potatura, infatti sono stati eliminati alcuni dei rami più pesanti o quelli che presentavano delle problematiche".

Non solo le scuole di via degli Orti nel piano di interventi dell'assessorato all'ambiente.

“Continuano parallelamente gli sfalci dell’erba e gli interventi di manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale. Albenga è una città che ha moltissime aree verdi e, attraverso una turnazione serrata e grazie ai giardinieri comunali e alla cooperativa incaricata per le potature, continuiamo ad occuparci della sua manutenzione ordinaria e straordinaria” conclude l’assessore Gianni Pollio.