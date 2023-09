Mallare, festa in paese per il pensionamento del dottor Ferraro (FOTO)

Una giornata di festa. Ieri pomeriggio il comune di Mallare ha salutato e ringraziato il dottor Alessandro Ferraro, andato in pensione lo scorso mese di luglio.

"Un sentito ringraziamento a tutte le associazioni e alle attività commerciali che hanno collaborato, nonché a tutti coloro che hanno partecipato", commenta il sindaco Flavio Astiggiano.

Durante i festeggiamenti il dottor Ferraro è stato omaggiato con una targa ricordo: "Con stima e riconoscenza per la professione svolta con competenza, dedizione e umanità".

"Abbiamo preparato un quaderno dove raccogliere le firme e i pensieri da dedicare al dottor Ferraro - conclude il primo cittadino - Chi non avesse avuto la possibilità di farlo ieri, potrà trovarlo per qualche giorno in negozio da Maria Carla. Grazie dottor Ferraro e buon riposo".