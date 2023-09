Mallare punta ai fondi del bando "Sport e Periferie" per riqualificare gli impianti sportivi

Il comune di Mallare progetta la rigenerazione dell'area che ospita gli impianti sportivi. L'iniziativa mira a migliorare le infrastrutture, promuovendo allo stesso tempo la valorizzazione dell'energia sostenibile.

Il progetto quantificato in 520mila euro prevede il restyling delle strutture del campo sportivo, la riqualificazione energetica del palazzetto dello sport mediante la posa di pannelli solari e la sistemazione della zona recentemente data in uso all'Asd La Fenice per l'esercizio del tiro con l'arco.

Per finanziare l'intervento, l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Flavio Astiggiano ha deliberato la partecipazione al bando ministeriale "Sport e Periferie 2023", il cui obiettivo è promuovere lo sviluppo delle infrastrutture sportive, favorendo l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

In caso di ammissione al contributo, il comune valbormidese co-finanzierà l'opera "per la quota pari 30% dell'importo concesso".