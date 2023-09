Millesimo, inaugurato il nuovo campo da calcio in erba sintetica. Il sindaco Picalli: "Un progetto importante per la nostra comunità" (FOTO)

Inaugurato il nuovo manto in erba sintetica del campo da calcio situato in viale Mameli. Il taglio del nastro si è tenuto nel pomeriggio di sabato 9 settembre.

"Un progetto importante per la nostra comunità, che già in questo primo lotto di lavori, ha evidenziato la proficua sinergia e unità di intenti tra il comune, l'Asd Millesimo Calcio e l'Asd Skate Revolution, e che al suo termine non riguarderà solo il calcio, ma anche l'area dedicata al pattinaggio e al tennis, incentivando ulteriormente la promozione dei valori fondativi dello sport e della gioventù quali il rispetto, la promozione sociale e la condivisione", ha commentato il sindaco di Millesimo Aldo Picalli.

"Sabato abbiamo vissuto dei momenti che resteranno nella memoria e nel cuore dei presenti e saranno un messaggio per le nuove generazioni che si troveranno un campo sportivo di nuova e alta tecnologia", conclude Picalli.

L'intervento di riqualificazione è stato finanziato grazie al bando Sport e Periferie. I lavori si sono concentrati anche sull'illuminazione mediante l'installazione di luci a led in sostituzione dei proiettori alogeni, nonché lo spostamento delle tribune sul lato opposto del rettangolo da gioco, in una posizione più consona rispetto all'abbagliamento solare.

Nel corso del pomeriggio è stato ricordato con il Memorial Eddy Amendola, indimenticato allenatore dell'Asd Millesimo, scomparso nel settembre 2019.