Mitigazione del rischio idrogeologico torrente Erro: il sindaco di Pontinvrea incontra i cittadini

Questa sera, lunedì 11 settembre, alle ore 20,30 presso lo chalet delle feste del Comune di Pontinvrea, il sindaco Camiciottoli incontra la popolazione per illustrare il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Erro.

"Dopo l'immane tragedia che si è abbattuta sul territorio Pontesino il 4 ottobre 2021, bisognava oltre che ripristinare i danni fatti, oltre € 2.400.000 di somme urgenze, cominciare a ragionare su come mettere in sicurezza il paese da quello che purtroppo pare ormai consuetudine, queste bombe d'acqua che nel giro di poche ore fanno danni immensi e mettono soprattutto a rischio la vita delle persone. Il lavoro che stasera presentiamo è frutto di una fattiva collaborazione con Regione Liguria nella persona dell'assessore Gianpedrone e degli uffici regionali che hanno lavorato con il sottoscritto e i professionisti incaricati dal Comune”. Lo afferma il sindaco Camiciottoli in una nota.

“La realizzazione delle opere propedeutiche alla mitigazione del rischio sarà un lavoro lungo che durerà anni – spiega -, per questo cominceremo a fare opere provvisorie ma essenziali che ci permetteranno di poter lavorare con i tempi giusti alla realizzazione del progetto principale”.

“Purtroppo, ad oggi io non avrò la possibilità di seguire direttamente queste opere essendo ormai arrivato alla fine del mio terzo mandato, ma è chiaro che sono orgoglioso di lasciare in eredità a chi verrà dopo di me un progetto così importante, con la certezza che i miei concittadini sapranno scegliere le persone giuste", conclude Camiciottoli.