Rigassificatore, l’ex ministro Orlando: “Aggressività di Toti per mancanza di argomenti razionali”

"Dispiace che il presidente di una regione importante come la Liguria risponda a delle domande e obiezioni, poste con grande rispetto, con argomenti che ci si aspetterebbero da un bambino di 5 anni. Si chiede se un rigassificatore sia un intervento congruo rispetto all’idea di sviluppo differenziato della Liguria. Si rileva come non sia il massimo che un porto importante come quello di Genova sia commissariato proprio in un momento così delicato. Come risposte, attacchi personali peraltro privi di fondamento (ad eccezione del 2018 sono stato sempre eletto in Liguria, regione nella quale sono nato e cresciuto, e nella quale ho fatto l’amministratore locale per molti anni) e atteggiamenti da bullo. Segno di una insofferenza alle critiche che mal si coniuga con un preteso profilo liberale. Ma passi l’arroganza rivolta agli avversari politici". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando.

"La cosa diventa imbarazzante quando l’aggressione si rivolge - aggiunge l'esponente dem - a cittadini che manifestano legittimamente e civilmente la loro opinione. Toti in questo caso usa argomenti di una stupidità disarmante. Chi usa il gas deve prendersi un rigassificatore vicino casa. Non importa il contesto, la compatibilità con le altre attività economiche, la pericolosità. Quindi se usi la macchina e la benzina devi prenderti una raffineria, se usi le posate un’acciaieria, a meno che non siano di plastica. In questo caso un polo chimico. Diciamo la verità, tutta questa aggressività dimostra solo una cosa: l’assenza di argomenti razionali. In questo momento sarebbe invece importante - conclude Orlando -promuovere un confronto anche aspro, ma civile e nel merito che aiuti i cittadini a comprendere la portata delle scelte e le loro implicazioni".