A Le Vele Alassio Closing Summer Season!

Dopo una settantina di eventi si conclude con due grandi feste la stagione estiva 2023 de Le Vele Alassio!



È stata una stagione grandiosa e proprio per questo vogliamo chiudere in bellezza con due imperdibili serate:



Venerdì 15 in occasione della chiusura della stagione estiva firmata Change Your Mind saranno nostri ospiti i Mason Collective accompagnati dai djs resident Dajku Twins.



Sabato 16 ci sarà il Closing Summer Season party con la musica a cura dei djs Stefano Pain e Giorgio V. che ci hanno fatto ballare tutta l'estate!



Per premiare i nostri fedeli clienti in tutti e due gli eventi entro le ore 00:00 per le persone segnate nella lista online l'ingresso sarà libero, facoltativa la consumazione.



Ricordiamo di visitare il nostro sito: www.levelealassio.it per visionare promozioni e prezzi e per segnarsi in lista o di chiamare i numeri del nostro call center: +39 3279720920 / +39 3282828721 per riservare il tavolo.



Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo!

Change Your Mind Closing Summer Season 2023



Friday 15th September 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Closing Summer Season 2023

LINE UP

Mason Collective

Dajku Twins

DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/uNiXnNPVG



Le Vele Alassio Closing Summer Season 2023



Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 16th September 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

CLOSING SUMMER SEASON 2023



MUSIC BY

Stefano Pain

Giorgio V.

DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/2wMs6UrLy



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721