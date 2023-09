Associazione Italia Israele di Savona, una cerimonia per ricordare le vittime dell'attacco alle Torri Gemelle

Quattro anni or sono, l'11 settembre del 2001 una serie di quattro attacchi suicidi coordinati compiuti da terroristi islamici causarono il crollo delle due torri del World Trade Center di New York causando la morte di 2.977 innocenti e il ferimento di oltre 6mila persone.

Poi gli ulteriori decessi negli anni successivi a causa di tumori e malattie respiratorie legate alle conseguenze degli attacchi. Sono considerati come i più gravi attentati terroristici dell'età contemporanea.

Alle 17 la provincia di Savona, con una piccola ma significativa presenza nella chiesa abbaziale di Santa Maria in Finalpia, ha onorato e pregato per tutte le vittime dell’immane tragedia, in una breve sentita celebrazione, l’abate padre Franco Gazzera ha invitato a pregare per i morti delle Torri Gemelle, per quelli sui velivoli, come pure per tutti gli olocausti che hanno funestato l’ultimo secolo.

L’evento, cui hanno partecipato figure istituzionali (Angelo Vaccarezza consigliere Regione Liguria, Sara Foscolo già membro della Camera dei Deputati, Silvana Giuffini consigliere del Comune di Finale Ligure) è stato organizzato dall’Associazione Italia-Israele della provincia di Savona. Un mazzo di fiori avvolto da una bandiera a stelle e strisce è stato deposto ai piedi dell’altare.

"Questa giornata, difficile per me sotto diversi aspetti, termina con il doveroso e commosso omaggio, reso dall'Associazione Italia Israele di Savona, presso l'Abbazia Benedettina di Finalpia, a coloro che hanno perso la vita in quel drammatico 11 Settembre". Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.