Rigassificatore, Lista Toti: "Rispetto per i cittadini spaventati, non per chi li spaventa"

"Non approviamo coloro che, per banale opportunismo politico, sfruttano la paura e l'emotività delle persone"

"Le manifestazioni sono sempre tutte legittime se portate avanti nel rispetto della legge. Rispettiamo pertanto il pensiero di chi ieri a Savona ha partecipato all'evento contro il rigassificatore". Questa la posizione della Lista Centro con Toti che aggiunge: "Da persone chiamate ad assumersi responsabilità, pagate per amministrare e fare gli interessi dei cittadini, anche quando le scelte possono risultare scomode, non possiamo invece approvare coloro che, per banale opportunismo politico, sfruttano la paura e l'emotività delle persone. E soprattutto, non possiamo accettare il paragone con rischi nucleari che, oltreché fuoriluogo, dimostrano la mancanza totale di conoscenza della materia di cui si ergono a conoscitori e specialisti". "Leggiamo le dichiarazioni di chi strepita contro il rigassificatore: sono gli stessi della decrescita felice. Sono gli stessi esponenti di opposizione che dimenticano quando appena due anni fa, di questi tempi, l'Italia temeva di restare senza gas per le proprie imprese e per le proprie case". "Quando abbiamo superato l'emergenza energetica e la speculazione, grazie a impianti come quello che verrà ormeggiato a 4 chilometri da Vado Ligure, ma che ovviamente non suscitava l'indignazione della sinistra quando venivano approvati da regioni a guida centrosinistra. Vorremmo chiedere a certi eletti di opposizione se hanno discusso di questi temi, tenendosi per mano. Il nostro slogan sarà sempre questo: rispetto per i cittadini spaventati, non per chi li spaventa", concludono dalla Lista Toti.

