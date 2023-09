Processo Morandi: la testimonianza di parte civile di Regione Liguria, "Indubbio il danno d’immagine e morale per lo shock subito da tutta la comunità"

“Ci siamo doverosamente costituiti parte civile in rappresentanza di tutta la comunità ligure per far emergere, oltre alla perdita di 43 vite umane che ricordiamo sempre, anche il grave danno all’immagine e anche il danno morale che tutti i liguri hanno subìto a causa del crollo del Ponte Morandi. L’immagine della Liguria è stata, subito dopo la tragedia ma anche a distanza di mesi, quella di una regione allo sfascio, irraggiungibile, dove era addirittura pericoloso andare in vacanza, con ripercussioni molto negative ad esempio sotto i profili economico e turistico.



Per questo Regione Liguria ha lavorato molto nelle settimane e nei mesi successivi attraverso l’attività dell’Ufficio Stampa non solo per garantire informazioni in tempo reale ai cittadini in relazione all’emergenza ma anche, attraverso campagne di comunicazione ad hoc, per trasmettere l’idea che ‘la Liguria è un’altra cosa’, una regione in cui si poteva arrivare, venire in vacanza, lavorare, fare impresa. Questo è l’oggetto della nostra domanda di risarcimento, perché ci sentiamo lesi come comunità anche sotto l’aspetto morale per lo shock di un evento che ha profondamente colpito tutti”. Così il Vicedirettore Generale della Presidenza della Regione Liguria, Iacopo Avegno, che questa mattina, assistito dall’avvocato Alessandra Mereu, ha rilasciato una deposizione in relazione alla costituzione di parte civile dell’Ente nell’ambito del processo sul crollo del Ponte Morandi.