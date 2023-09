Compensi ai dirigenti di Alisa, Pastorino (Linea Condivisa): "Per certe operazioni i soldi si trovano"

"A cosa serve Alisa? Nessuno lo sa spiegare". Interviene così Gianni Pastorino, consigliere regionale e capogruppo di Linea Condivisa a proposito delle difficoltà di Alisa e delle retribuzioni per i risultati raggiunti destinate ai dirigenti.

"Alisa - prosegue Pastorino - è nata come strumento di coordinamento delle Asl liguri e di elaborazione di politiche sanitarie. Con il tempo si è svuotata dimostrando sempre di più segni di vistose inefficienze. Inefficienze che non sono state notate solo dall’opposizione ma anche da parti della maggioranza e che vengono pagate dagli operatori sanitari e dall’utenza tutta".

"Nonostante ciò si trova il tempo per attribuire alla dirigenza dell’area sanitaria di Alisa, come retribuzione di risultato per l’anno 2022, la non trascurabile somma di 281.764,16 euro che vorremmo capire a quale risultato si fa riferimento. Se è vero che troviamo incongruente per tutte le strutture sanitarie premi di risultato rispetto ai dirigenti di vertice, non c’è dubbio che c’è una differenza tra strutture operative e una struttura come Alisa che ricopre un ruolo di interfaccia tra la pente regionale e le strutture operative".

"Se poi si aggiungono i magri premi distribuiti ai dipendenti, peraltro in ritardo, il fatto che né alla dirigenza medica nel al comparto tecnico viene concesso un premio di questo tipo, si pongono seri problemi. Si dimostrano, ancora una volta, che per certe operazioni i soldi si trovano. Non è compito della politica intervenire su contrattazioni ma è compito della politica sollevare un’enorme contraddizione tra come funziona il sistema sanitario ligure, di cui i dirigenti di Alisa sono primi responsabili".

"Forse sarebbe meglio che il Presidente Toti e l’Assessore Gratarola iniziassero a mettere mano a questa struttura organizzativa che, a mio giudizio, sta diventando imbarazzante", conclude.