Savona, giovedì 14 settembre l'ultimo saluto al giornalista Giovanni Ciolina

Per anni figura di riferimento per il mondo del giornalismo savonese, è stato un grande cronista d'assalto, esperto di nera e di giudiziaria, un vero e proprio amante e cultore della notizia in tutte le sue sfacettature.

Si è occupato per diverso tempo anche di calcio, il Savona su tutti, la pallanuoto e la Rari Nantes. Podista eccezionale, come per il lavoro nel quale per farlo al meglio diceva ai più giovani che "bisogna consumare le suole delle scarpe". È stato anche capocassa del Cristo Morto alla processione del Venerdì Santo.