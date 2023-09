Scuola, Toti agli studenti liguri: "Emozione e curiosità vi accompagnino sempre"

“La campanella è suonata per oltre 165 mila studenti in Liguria. A loro e a tutti gli insegnanti va il mio in bocca al lupo per questo anno scolastico, ricco di cose da imparare, condividere e scoprire insieme. Che l’emozione e la curiosità di oggi vi accompagnino sempre: buon primo giorno di scuola!”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione dell’avvio dell’anno scolastico in Liguria.

A visitare alcuni istituti scolastici per salutare studenti e insegnanti è stata questa mattina l’assessore regionale alla Scuola Simona Ferro: “Ho voluto portare il saluto di Regione Liguria a bambini e ragazzi che questa mattina hanno iniziato l’anno scolastico. - spiega l’assessore, in visita insieme al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Antimo Ponticiello agli istituti Valli e Carasco, Marco Polo, Marcelline e Don Bosco - Per tanti studenti è l’inizio di un percorso in una scuola che frequenteranno per tre o cinque anni, per altri ancora sarà un ritorno in classe, mentre per alcuni, circa 13mila, inizia l’anno della maturità. Questa giornata è l’occasione per rinnovare l’impegno di Regione Liguria nel sostenere le esigenze di studenti, famiglie e personale insegnante, forte della convinzione che solo salde relazioni possano contribuire a sostenere una scuola di qualità, inclusiva e vicina al territorio”.