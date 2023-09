Cos'è il "Toscana virus"? La curiosità dopo il primo caso in Italia registrato al San Martino

La notizia del primo caso in Italia di "Toscana virus" registrato al Policlinico San Martino, nel reparto di Malattie Infettive, ha acceso i riflettori su questo virus raro e presente in altri paesi mediterranei come Spagna, Portogallo, Francia, Croazia, Grecia, Cipro, Turchia.

Un giovane di 25 anni nei giorni scorsi è arrivato nel pronto soccorso del San Martino con mal di testa e febbre (cefalea ingravescente e febbre). Rientrato da una vacanza, al momento dell’accesso, il paziente ha riferito di punture di zanzara, senza tuttavia ricordare altre morsicature di insetti; proseguirà nei prossimi giorni l’osservazione clinica, oggi le sue condizioni di salute risultano in miglioramento.

L’infezione da Toscana virus si verifica comunemente durante la stagione calda, sebbene vi siano importanti variazioni nell’esposizione al rischio, ad esempio stagionalità, endemicità, condizioni ecologiche locali.

Il suo nome è dovuto al luogo dove per primo il virus è stato isolato all'inizio degli anni '70.

Nell’Europa sud-occidentale, l’infezione da Toscana virus rappresenta la causa più frequente di meningite asettica. Il tasso di mortalità è estremamente basso ma le manifestazioni neuro-invasive sono spesso associate all'encefalite.

Il virus è trasmesso attraverso le punture di pappataci, insetti simili a zanzare di piccole dimensioni, che hanno un volo silenzioso e le loro punture sono particolarmente fastidiose ed irritanti.

Le larve non si sviluppano come per le zanzare in presenza di acqua, ma in luoghi umidi e bui (sotto cumuli di foglie e detriti, pietre, letame, entro tane di animali, etc.).

Non esiste un vaccino contro il virus Toscana, le uniche misure efficaci per prevenire l'infezione sono quelle di protezione individuale per evitare le punture dei pappataci.