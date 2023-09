Le novità di settembre al Molo 8.44 di Vado

La scuola è ricominciata e il Molo 8.44 attende i clienti per un piacevole shopping di settembre: temperature più dolci, vestiti leggeri e confortevoli, gli accessori per mettere in risalto la preziosa abbronzatura dell’estate.

"Se è il momento di rinnovare il tuo guardaroba e se anche tu come noi presti attenzione al riciclo e alla riduzione degli sprechi, ti segnaliamo una promozione imperdibile da DeN Store: da giovedì 14 settembre a mercoledì 27 settembre puoi portare il tuo vecchio jeans e ricevere un buono sconto da 15€ su un nuovo paio. Cosa aspetti? Passa al Molo e scopri tutto il bello dell’autunno con noi" dicono dalla direzione del Molo 8.44.