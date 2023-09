Si allarga la famiglia calcistica di 777 Partners e sbarca in Premier League: acquistato l'Everton

Resta senza dubbio uno dei momenti più alti della storia recente del Genoa la sfida col Liverpool nella Coppa Uefa '91/'92. Ricordi indelebili per i genoani, una sorta di legame tra il club più antico d'Italia e le sponde del Mersey, ora pronto a vivere un nuovo capitolo. Ma non a tinte "Reds" bensì con il blu dei rivali cittadini dell'Everton.

La holding americana proprietaria del Grifone ha infatti annunciato di aver avviato ufficialmente la procedura di acquisizione del 94,1% delle quote del club dal patron Farhad Moshiri, che si concluderà in ogni parte nel quarto trimestre del 2023 ora "soggetta all'approvazione regolamentare, compresa quella dalla Premier League, dalla Football Association e dalla Financial Conduct Authority" come si legge nella nota del club inglese.