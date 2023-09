Parrucche da uomo: quando diventano una soluzione?

Se è vero che sono soprattutto le donne ad aver fatto dei capelli un tratto distintivo del proprio look, è altrettanto vero che gli uomini patiscono molto battute su stempiature, perdita di capelli e calvizie. Non si tratta solo di invecchiamento e genetica, talvolta patologie come l’alopecia o cure invasive come la chemioterapia possono portare alla perdita di capelli. Ma quali sono le possibili soluzioni? Si sente spesso parlare di protesi e trapianti di capelli… ma perché non valutare le parrucche?

Non pensare a qualcosa di posticcio, poco naturale o di scarsa qualità: le parrucche da uomo possono avere un look curatissimo come ci insegna Newlacecu, azienda specializzata in questa tipologia di prodotti dalla qualità top di gamma.

Tipologie di parrucche da uomo: sì all’effetto naturale

La calvizie, indipendentemente dalla causa, può mettere fortemente a disagio la persona che ne soffre. Per questo motivo, in nostro aiuto arrivano una serie di soluzioni, tra cui l’incredibile possibilità di acquistare parrucche da uomo. Tra le caratteristiche più richieste c’è l’effetto naturale; è importante affidarsi a professionisti del settore come Newlacecu per poter ottenere prodotti top di gamma, realizzati su misura e pensati appositamente per ogni cliente.

Soprattutto in caso di alopecia, calvizie o perdita momentanea dei capelli a causa di cure oncologiche è importante scegliere modelli dai finish naturali. Devi sapere che però non tutte sono uguali: solitamente si parla di modelli con capello naturale o in fibra sintetica.

Se quelle con capelli 100% naturali possono avere costi più elevati, devi sapere che quelle con fibre sintetiche hanno ormai una qualità talmente alta da quasi non far percepire la differenza. Tra le caratteristiche che potresti prendere in considerazione ci sono modelli Lace Front, antiscivolo, con lavorazione handmade o monofilamento.

Le caratteristiche da conoscere prima dell’acquisto

Per prima cosa, come accennato, le parrucche da uomo si dividono tra modelli sintetici o naturali. Oltre a ciò, però devi prendere in considerazione l’estetica: il taglio e lo stile (scegliendo quindi tra lisci, mossi, ricci) è fondamentale così da poter ritrovare la propria personalità.

Da non sottovalutare anche la scelta del colore: il consiglio che possiamo darti è di optare per una tonalità naturale che si abbini alle sopracciglia e al proprio incarnato così da non creare un effetto “finto” che potrebbe dar adito a domande o curiosità.

Ultimo aspetto, ma non meno importante, è quello del comfort: la vestibilità della parrucca deve risultare confortevole ma allo stesso tempo consentire al cliente di sentirsi al sicuro sapendo di avere addosso un prodotto con un buon sistema di fissaggio.

Parrucca: meglio capelli veri o sintetici?

Come accennato, se scegli le parrucche con capelli di un brand di qualità non devi temere un effetto scadente, entrambi i prodotti possono avere delle differenze peculiari che non riguardano solamente il costo. Solitamente gli esperti come Newlacecu consigliano l’acquisto di una parrucca con capelli veri in caso dovesse essere utilizzata in modo permanente, ad esempio in caso di alopecia o calvizie, suggerendo invece una soluzione come quelle in fibre sintetiche per chi cerca una soluzione temporanea.