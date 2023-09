SSD per PC e notebook: come scegliere il modello giusto

Tempi di accesso e di caricamento molto più rapidi: gli SSD sono in grado di accedere ai dati e di trasmetterli molto più velocemente dei dischi rigidi meccanici, il che si traduce in un avvio del sistema operativo, dell'applicazione e dei programmi molto più rapido.

Silenzio e assenza di vibrazioni: gli SSD non hanno parti in movimento, il che li rende silenziosi e privi di vibrazioni. Questo è un vantaggio importante per i notebook, che spesso vengono utilizzati in ambienti tranquilli.