Albisola Superiore ricorda commossa il maestro Poggi: "Era la più grande testimonianza della storia dell'artigianato ceramico contemporaneo"

E' grande il senso di perdita nella comunità di Albisola Superiore dopo la morte del maestro ceramista Giovanni Poggi.

"Una di quelle notizie che non si vorrebbero ricevere mai", afferma in una nota il sindaco Maurizio Garbarini, porgendo le condoglianze di tutta l'amministrazione cittadina alla famiglia e alla collega di giunta, la nipote del compianto Giovanni, l'assessore Simona Poggi.

"Giovanni Poggi era certamente la più grande testimonianza della storia dell'artigianato ceramico contemporaneo dell'ultimo secolo e un simbolo per la tradizione ceramica di Albisola - scrive il sindaco - Ellerese di nascita, cresciuto e residente ad Albisola Superiore e con la sua fabbrica ad Albissola Marina (Ceramiche San Giorgio) lo hanno certamente reso uno degli albisolesi illustri degli ultimi decenni".

"Giovanni ha dato tanto alla sua, nostra città. Segno tangibile della sua generosità è stato indubbiamente la scelta di regalare il suo operato per la realizzazione, insieme ad illustri artisti italiani e stranieri, dei cinquanta pannelli ceramici che hanno dato vita alla Galleria d'Arte Ceramica a cielo aperto ad Ellera".

La nostra Amministrazione, nel 2022, ha voluto ricambiare Giovanni Poggi con un gesto concreto, sostenendo e favorendo la scelta del Comitato Ellerese di realizzare e dedicargli un murale, in piazza dell'Elce, nel cuore della sua Ellera, per mano di Mario Leuci in arte 750ML, come simbolo di riconoscenza alla vita caratterizzata e votata all'artigianato, alla ceramica e alla crescita e al successo dei tanti artisti che hanno avuto, come noi, la fortuna di incontrare nel loro cammino e conoscere Giovanni Poggi.

Albisola ti ricorderà per sempre"