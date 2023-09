"Festival caARTEiv delle Arti 2023", la premiazione a Millesimo

Si terrà domenica 24 settembre, alle ore 15.30, presso la sala consiliare del comune, la premiazione del “Festival caARTEiv delle Arti 2023”. Lo comunica in una nota la caARTEiv di Millesimo. Il pranzo degli artisti, soci, ospiti e accompagnatori avverrà presso la Trattoria Nazionale alle ore 12:30.

La cerimonia inizierà con un Memorial soci caARTEiv, in ricordo degli artisti, poeti e pittori, venuti a mancare nell’ultimo decennio, e che hanno preso parte alle manifestazioni artistiche sin dal 1998 in Riofreddo di Murialdo ad oggi, con un’opera a testa in mostra, e la consegna del Trofeo Bellone Nello 2023. Prenderanno parte alla premiazione gli ospiti d’onore: il professore Giuseppe Parodi Domenichi e la dottoressa Beatrice Ersettis dell’Accademia Archeologica Italiana di Genova.

L’artista ed operatrice culturale Simona Bellone, di Millesimo, riceverà il diploma di nomina ad Accademico Corrispondente Nazionale dell’Accademia Archeologica Italiana di Genova.

Di seguito i risultati e i trofei di benemerenza ed altri premi che verranno consegnati ai premiati.

Festival caARTEiv delle arti 2023