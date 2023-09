Csr, Piana: "Giovani, investimenti e ambiente priorità della nuova programmazione"

Il vice presidente e assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana ha riunito oggi in Regione il Tavolo permanente in Agricoltura con le associazioni di categoria del comparto e Anci per condividere il cronoprogramma sulle chiusure delle istruttorie della passata programmazione e le tappe necessarie all’attuazione del nuovo Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR).



“Abbiamo in calendario – spiega il vice presidente Alessandro Piana – da oggi al 19 ottobre, data della prima seduta del comitato di monitoraggio, diversi tavoli tecnici per concordare i criteri di selezione. Mai come oggi è importante la condivisione su tempistiche e obiettivi, per una chiara linea programmatica. Nel frattempo stiamo chiudendo diverse istruttorie e stiamo recuperando le economie utili per supportare gli esuberi di domande, in particolare sul pacchetto giovani. In dirittura d’arrivo, al riguardo, circa 630mila euro di rifinanziamento sulla misura 6.1. Daremo inoltre maggiore attenzione al settore della floricoltura e alla semplificazione delle misure e delle procedure di istruttoria. Restano interventi prioritari sul territorio ligure il ricambio generazionale, i nuovi insediamenti, le agevolazioni sugli investimenti e le misure ambientali. Complessivamente il programma prevede un budget di oltre 207 milioni di euro, tramite il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027”.