Serie B: anche il Cittadella vince al “Ferraris”: Sampdoria rimontata e fischiata, Magrassi e Branca firmano il 2-1 che inguaia i blucerchiati

E' crisi blucerchiata. Il terzo ko su tre davanti al pubblico del “Ferraris” spedisce la Sampdoria sempre più giù in classifica. Vince il Cittadella 2-1 in rimonta, grazie a una prova superiore in tutto, in particolar modo sul piano mentale e psicologico, con i doriani incapaci di gestire il vantaggio conquistato a fine primo tempo grazie al gol di La Gumina, bravo a girarsi in un fazzoletto di terreno e a battere Kastrati con una "puntata" nell'angolino.

Poche sorprese in casa blucerchiata rispetto alle previsioni della vigilia: Pirlo lancia Kasami a centrocampo dal primo minuto, con Depaoli preferito a Stojanovic nel ruolo di terzino destro. Possesso palla e ricerca dell'ampiezza sono le armi con cui la Samp cerca di far male al Cittadella, abile però a contenere l'iniziativa dei padroni di casa con un pressing alto che costringe più volte Verre e Ricci a forzare la giocata nel tentativo di trovare gli esterni. Ci vuole infatti più di mezz'ora per vedere la Samp dalle parti di Kastrati, con il guizzo di Pedrola e la sassata da fuori di Depaoli che non creano però pericoli alla porta veneta. Nel reparto difensivo Ghilardi e Murru dimostrano un certo feeling, nonostante il Cittadella collezioni, nei primi venti minuti, almeno tre occasioni interessanti per far male, con Vita, Pittarello e Amatucci che non riescono ad angolare le rispettive conclusioni.

Gorini lascia negli spogliatoi Giraudo, ammonito, inserendo Carissoni, ed è proprio dal sinistro del terzino granata che, al 48', parte l'assist decisivo per la deviazione vincente da pochi passi di Magrassi, al primo centro in campionato: una doccia gelata per la Samp, che rischia di subire il 2-1 pochi minuti dopo, quando ci vuole un reattivo Stankovic a respingere la sassata di prima scagliata da Pavan. La Samp accusa il contraccolpo non riuscendo più a rendersi pericolosa e il Cittadella ne approfitta: è il minuto venti della ripresa quando Branca, col sinistro, è bravo a tenere il pallone basso trovando l'angolino alla sinistra di Stankovic dopo una corta respinta della difesa. Pedrola prova a suonare la carica colpendo il palo da fuori, Pirlo mischia le carte inserendo Vieira, Barreca e Delle Monache, ma i blucerchiati non hanno nemmeno la forza per tentare l'assalto finale (troppo poco un innocuo colpo di tacco di Borini su punizione di Pedrola e la mischia in area al 96' salvata in extremis dalla difesa veneta).

Il Cittadella conquista così la prima vittoria esterna della stagione, mentre la Samp viene sommersa dai fischi del “Ferraris”: due soli punti in classifica, zona playout e tre sconfitte su tre in casa, il modo peggiore per prepararsi alla doppia delicata trasferta di Parma e Como.





Il tabellino

SAMPDORIA – CITTADELLA 1-2 (44' La Gumina – 48' Magrassi, 65' Branca)

Formazioni:

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli (80' Stojanovic), Ghilardi, Murru, Giordano (72' Barreca); Kasami (56' Girelli), Ricci (72' Vieira), Verre; Pedrola, La Gumina (72' Delle Monache), Borini

A disposizione : Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Malagrida, Yepes, Gonzalez, Lemina

Allenatore : Pirlo