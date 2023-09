Lo scultore albisolese Luigi Francesco Canepa a Pavia: le sue opere alla mostra ispirata a Sant'Agostino

Lo scultore Luigi Francesco Canepa, attivo ad Albisola dai primi anni Novanta, è presente con la propria grande scultura “Il percorso”, in ardesia e marmo rosa, su invito, con altri quarantadue artisti, italiani e stranieri, a Pavia, dal 7 settembre e per tutto il mese, nella importante iniziativa d'arte “La profondità nascosta. Lo sguardo oltre l'immagine. Confessioni d'artista in mostra a mille metri dall'arca di S. Agostino”, in atto in quella città nell'ambito delle celebrazioni per il XIII centenario della traslazione da Cagliari a Pavia, nel 723, del corpo del Santo, morto nel 430 a Ippona (l'attuale Annaba, in Algeria) durante l'invasione del Nord Africa da parte dei Vandali.

Le sue spoglie erano state poi portate in Sardegna da esuli e venerate a Cagliari; verranno poi fatte trasportare a Pavia dal re longobardo Liutprando; da allora esse sono custodite e venerate nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro.

La mostra “Momento di riflessione e di creatività” è a cura del “Collegio F.lli Cairoli” di Pavia con la collaborazione di ”Amici della Galleria Marco Fraccaro”, Fondazione “Frate Sole” e del “Collegio Castiglioni Brugnatelli”. Ne sono curatori Gabriele Albanesi, direttore artistico della Civica scuola di arte visiva del Comune di Pavia, Carlo Pellini, presidente dell'Associazione “Amici della Galleria Marco Fraccaro”; con loro hanno collaborato alla selezione degli artisti ed alla raccolta delle opere tutti i membri della “Associazione” e Giosuè Allegrini, critico d'arte, contrammiraglio della Marina Militare italiana, coordinatore scientifico e documentale del Settore storico, culturale e artistico di Edisu Pavia-Ente per il diritto allo studio universitario.

La Fondazione “Frate Sole”, per un dialogo nella mostra con altre espressioni d'arte contemporanea, vi propone un'opera significativa dell'arte del bresciano Costantino Ruggeri (1925-2007), monaco francescano, pittore, scultore, progettista di edifici religiosi nel nostro ed in altri Paesi.

A ciascuno dei quarantatre artisti era stato chiesto di proporre un'opera legata alla figura e al pensiero di Sant'Agostino, accompagnata da una propria breve riflessione, una “Confessione”, sulla spiritualità, presente accanto all'opera per fare avvertire al visitatore la possibilità di andare “oltre” l'immagine che egli ha di fronte.

Le opere in mostra, espressioni di tecniche e poetiche diverse, sono collocate, in una logica di percorso diffuso, in tre diversi contesti, ciascuno di grande valore artistico ed evocativo: la “Galleria Marco Fraccaro”, spazio espositivo dai primi anni '70; la Cappella del “Collegio Cairoli”, ralizzata nel 1782 su disegno di Leopoldo Pollack; la Cappella del “Collegio Castiglioni Brugnatelli”, affrescata nella seconda metà del XV secolo da un gruppo di pittori lombardi, guidati da Vincenzo Foppa e Bernardo Bembo.

In quest'ultimo ambiente, dedicato alla esposizione delle sculture, Luigi Francesco Canepa propone appunto la sua opera intitolata “Il percorso”, serratamente fatta d'un elemento in ardesia, svettante verso l'alto, verso il divino, e d'uno, al fianco, in marmo rosa, componenti una riuscita proposta d'artista, maturata con profonda sensibilità e proposta con sapiente tecnica.

“Ho scelto il grigio colore dell'ardesia - spiega Canepa - per meglio rappresentare la prima parte della vita del Santo, nato da padre pagano e da madre cristiana, caratterizzata da un periodo il cui percorso religioso é stato irto di difficoltà e sofferti ripensamenti, rappresentati nell'opera dai segni irregolari lasciati intenzionalmente sulla superficie del blocco di ardesia su cui ho lavorato, composto da numerose lastre unite in modo disordinato, come fossero mattoni di una costruzione, e lasciate in vista ad avvalorare ancor meglio il “percorso” di Agostino verso la religione cristiana, che avviane con l'inserimento laterale di un elemento, un cerchio a metà, in marmo rosa, quasi trasparente, che rappresenta la sua conversione, l'illuminazione verso il divino”.

Nella propria “Confessione”, in mostra accanto all'opera, Canepa scrive che “la spiritualità, per me, non credente, talora inconscia si rivela in noi attraverso la ricerca, spesso sofferta, del senso della propria vicenda individuale e del suo esistere nel proprio tempo, d'una speranza. Una delle espressioni di tale ricerca é l'arte. Per me ricerca del bello, la creatività. Il pennello, lo scalpello, la mano che foggia l'argilla sono, a loro volta, strumento rivelatore di tale mio invisibile sentire e del mio desiderio di esprimerlo, di comunicarlo”.

Accanto a “Il percorso” Canepa propone a Pavia la scultura “Evocazione”, ricavata da un unico pezzo di legno di morbido castagno; pure qui sono presenti due forme rivolte verso il cielo, verso l'alto, quasi ad invocare la divinità a manifestarsi.