Finale, il "Dona la spesa per la scuola" si supera: raccolti 123kg di materiale

Come ogni anno, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico nella nostra regione, è scattata anche a Finale Ligure la raccolta di materiale di cancelleria e per la scuola in genere "Dona la spesa".

L'iniziativa svoltasi nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 settembre, promossa da Coop Liguria in collaborazione con la Consulta del Volontariato finalese e che ha visto coinvolti in prima persona i soci locali, è stata un vero successo, portando a raccogliere 123kg di materiale.

Oltre ai soci Coop Maria Vittoria, Maria Teresa, Luigi e Francesco, sono stati presenti e collaborativi i volontari di Caritas Finale, San Vincenzo De Paoli Finalmarina e Borgo, associazione Anna Scosceria e oratorio Finalpia, gli scout del MASCI.

"Ringraziamo per questa nuova dimostrazione ennesima di grande cuore tutti i finalesi e non che hanno partecipato offrendo il materiale - commentano dalla Consulta del Volontariato - Il nostro plauso e ringraziamento anche a Coop Liguria che non dimentica le fasce più deboli della cittadinanza e promuove l'iniziativa".