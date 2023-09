Meteo, torna l'allerta gialla su tutta la Regione dalle 22 di oggi alle 15 di domani

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni:

OGGI MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE : Il transito di un'attiva saccatura dal Mediterraneo occidentale determina un aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni più probabili dapprima su Centro-Ponente con bassa probabilità di temporali forti e possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Tra il pomeriggio e la serata fenomeni in estensione a Levante con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati nella notte.

DOMANI GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE: Nelle prime ore piogge e temporali localmente forti e associati a colpi di vento specie su Centro-Levante, cumulate significative. Nel corso della giornata possibile temporanea attenuazione dei fenomeni seppur in un contesto instabile, nuovo peggioramento la sera da Ponente per l'arrivo di una nuova perturbazione con piogge e temporali anche forti. Venti localmente forti meridionali, rafficati specie su C nella notte, in generale intensificazione fino a forti (50-60 km/h) e rafficati la sera. Mare in aumento a molto mosso in serata.