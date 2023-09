Il punto sulle infrastrutture a Genova, Salvini: “Ovunque io vada c’è un comitato del no, qui penso che il ‘sì’ sia dovuto”

Incontro in prefettura per fare il punto sulle infrastrutture liguri con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il presidente Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e Roberto Tomasi, amministratore delegato di autostrade per l’Italia.

“C’è l’assoluta necessità di partire con la Gronda - dice Salvini - Ci sono centinaia di milioni già investiti e i cantieri sono già partiti però l’obiettivo di questo governo è di avviare quello che è uno dei cantieri più importanti per densità automobilistica.

Le emergenze in Italia sono la Gronda di Genova, il passante di Bologna, il nodo di Firenze. Lunedì saremo a inaugurare la quinta corsia della Milano laghi.

Il tunnel della Fontanabuona è fondamentale come il tunnel subportuale, utile a valorizzare il waterfront a cui il comune ha lavorato in maniera incredibile.

Con Edoardo Rixi facciamo almeno due riunioni a settimana sul terzo valico, fondamentale per l’intero settentrione, per i collegamenti, per la logistica. È un puzzle che si tiene insieme in maniera complessa, un pezzo senza l’altro non è sufficiente.

Aspi ha elaborato un’ipotesi di rimborso per i disagi all’utenza, a Masone e a Ovada.

Ovunque io vada c’è un comitato del no, qui a Genova penso che il ‘sì’ sia dovuto”.

Gronda: le attività propedeutiche all’opera, partite a gennaio di quest’anno, hanno un costo di 130 milioni di euro, per un impegno complessivo ad oggi di oltre 300 milioni di euro. Attualmente sono in corso 3 Lotti di attività con ultimazione prevista tra giugno 2024 e settembre 2025.

Tunnel subportuale di Genova: la Procedura Autorizzativa Unica Regionale (PAUR) è attesa entro fine ottobre 2023 e l’8 settembre scorso si è tenuta la prima seduta di Conferenza di Servizi. Intanto, a giugno 2023 sono state avviate le opere propedeutiche alla realizzazione dell’intervento, con il Lotto 0A, mentre a novembre 2023 è previsto l’avvio dei lavori del Lotto A, per un impegno complessivo di spesa di oltre 100 milioni di euro.

Tunnel della Val Fontanabuona: la chiusura della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è attesa entro ottobre 2023, la conclusione dell’iter autorizzativo entro febbraio 2024. Intanto è stata avviata la progettazione esecutiva dell’intervento, mentre a marzo 2024 è previsto l’inizio dei lavori del lotto A e a febbraio 2025 del lotto B.

Nodo di San Benigno: Sono in corso i lavori dell’Ambito “D” e dell’Ambito “E”. Il primo prevede la riqualifica dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi assi di comunicazione in corrispondenza di Via di Francia, nell’area di collegamento tra il casello di Genova Ovest, la Sopraelevata cittadina e il WTC, Via Cantore e il Lungomare Canepa/Porto. Il secondo riguarda gli interventi nell’area di snodo tra Lungomare Canepa e il varco portuale Etiopia e svolgerà la funzione di smistamento del traffico in ingresso e in uscita dal Tunnel Sub-portuale.

Svincolo di Pegli: l’invio del progetto definitivo e dello studio di Impatto Ambientale è previsto entro settembre 2023, la chiusura dell’iter autorizzativo entro dicembre 2024.