Cisterna Gpl si ribalta in A10, riaperto il tratto tra Varazze e Arenzano

Poco prima delle ore 15:00, sulla A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 22,5. Nell’incidente sono state coinvolte un’autovettura e una cisterna che si è ribaltata disperdendo GPL.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, gli uomini della Stradale e il personale di Autostrade.

Al momento si viaggia su una sola corsia e si segnalano 12 chilometri di coda verso Genova in corrispondenza dell'uscita di Varazze.

Per velocizzare le operazioni, sono stati messi in campo 20 uomini e 10 mezzi.

Per gli utenti in viaggio in direzione Genova, si consiglia di anticipare l’uscita ad Albisola, percorre la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada ad Arenzano. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Piacenza.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente dove sembra sia rimasta coinvolta anche un'autovettura. I sanitari del 118 hanno subito preso in carico l'autista del mezzo pesante che, fortunatamente, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

A preoccupare maggiormente era stata l'evacuazione di due palazzine sotto il viadotto, fatte sgomberare dai Carabinieri di Arenzano su disposizione dei Vigili del Fuoco in via precauzionale in modo da poter eseguire il travaso di gpl finito sulla corsia e procedere con la bonifica.