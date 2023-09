Alassio, Birgitte Scheel Persson e Stefania Loreto protagoniste alla galleria Artender (FOTO)

Due artiste, la danese Birgitte Scheel Persson e la ingauna Stefania Loreto, docente presso il Liceo Artistico di Albenga, hanno dato vita a una perfomance pittorica durante la quale il pubblico ha potuto assistere alla vera e propria nascita di un'opera d'arte a quattro mani. Un'occasione unica non solo per comprendere ciò che in genere avviene all'interno dello studio, ma anche per passare da spettatori a protagonisti, poiché chi lo desiderava poteva intervenire e prendere parte al lavoro delle artiste.