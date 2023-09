Restyling San Giacomo, i quartieri Villetta e Valloria festeggiano l'inizio dei lavori

I quartieri Villetta e Valloria festeggiano l'inizio dei lavori di restyling del complesso del San Giacomo, un pomeriggio in musica nella rinata area verde urbana per favorire la coesione sociale e la cittadinanza attiva.

L'appuntamento si terrà il prossimo 30 settembre nei giardini del San Giacomo: "Un modo per rafforzare l’identità dei quartieri, il senso di appartenenza dei cittadini al territorio e per dare nuovo slancio all'impegno civico nell'ambito del volontariato e dell’associazionismo locale, che riveste un ruolo chiave per la città. Tutto questo grazie alla possibilità di conoscersi e stare insieme e ascoltare un concerto gospel", spiegano gli Amici del San Giacomo.

Il programma: ore 18 momento istituzionale, ore 18.30 concerto di TieniViva Gospel Voices - Urban Gospel coro e Band. L'evento è organizzato dal comune di Savona in collaborazione con gli Amici del San Giacomo e il supporto da parte del Circolo Amilcare Artisi Savona, Abaton Il Chinotto nella Rete e Floricoltura Scotto.

"La partecipazione è gratuita, saranno gradite le offerte per la manutenzione del giardino. In caso di maltempo l'evento si svolgerà nella chiesa S. Maria Giuseppa Rossello, in via Amendola. Ringraziamo il parroco don Mario Moretti per la disponibilità", concludono gli Amici del San Giacomo.