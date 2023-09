Morte Napolitano, il cordoglio della Regione: "Addio a uno dei protagonisti della storia italiana"

"Apprendiamo con grande dolore la notizia del decesso del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, uomo, politico e leader di immenso valore. La sua personalità ha attraversato un pezzo di vita della Repubblica italiana conciliando lo spirito di parte dell'uomo appassionato di politica con il rigore dell'impegno istituzionale culminato nella sua duplice Presidenza. È stato un esempio di impegno anche per coloro che non la pensavano come lui". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, alla notizia della scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano.