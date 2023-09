La Samp a Parma con 6 mila tifosi per reagire. Pirlo: "Momento non felice, dobbiamo uscirne"

Inizia oggi dal "Tardini" di Parma una settimana ricca di impegni per la Sampdoria. Alle 16.15 (arbitro Massa di Imperia) i blucerchiati affrontano la capolista della serie cadetta in un match che rappresenta la prima occasione per reagire dopo il ko casalingo di lunedì scorso con il Cittadella.

"Una bella partita da giocare, contro una grande squadra che sta facendo molto bene - il commento della vigilia di mister Andrea Pirlo - Sappiamo che dobbiamo uscire da questo momento non felice, abbiamo lavorato in settimana cercando di migliorare negli errori fatti nelle precedenti partite".

Nel mini tour de force che vedrà la Samp impegnata oltre che oggi anche mercoledì a Como e domenica prossima in casa con il Catanzaro, fondamentale sarà poter disporre di più giocatori possibili. A tal proposito dall'infermeria arrivano buone notizie con i recuperi di Esposito e De Luca: "Non avranno tanti minuti nelle gambe - ha spiegato ancora Pirlo - ma è importante che abbiano fatto un recupero e siano partecipi in questa trasferta".

In terra emiliana saranno ben 6 mila i tifosi doriani pronti a sostenere la squadra in una gara difficile e delicata come quella odierna: "Sappiamo che abbiamo un debito verso di loro, dobbiamo conquistarcelo facendo prestazioni e portando a casa punti" ha dichiarato l'allenatore, che ha infine affrontato il tema delle aspettative per una stagione partita non nel migliore dei modi: "Sin dall'inizio siamo stati chiari, sappiamo che dobbiamo fare meglio e la pressione è normale che ci sia perché giochiamo nella Sampdoria e dobbiamo rispettare i tifosi".

"Sappiamo qual è il percorso, sappiamo le difficoltà ma l'importante è che andiamo tutti in un'unica direzione e pensiamo a un'unica possibilità, che è uscire da questo momento insieme" ha concluso Pirlo.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Di Chiara, Circati, Delprato, Coulibaly; Hernani, Estevez; Benedyczak, Bernabè, Man; Colak.

ALLENATORE: Fabio Pecchia.