Andora, emergenza acqua, prosegue la battaglia di Assoutenti, Onda ligure e Comitato

Assoutenti, Onda Ligure Consumo&Ambiente e il Comitato “Acqua Cara in bolletta” proseguono la battaglia sul tema dell’acqua potabile ad Andora e, pur continuando a dialogare con le Istituzioni Commissariali, Regionali e Comunali, al fine di avere un ruolo attivo nelle future scelte decisionali sulla ristrutturazione aziendale di Rivieracqua S.p.a. e l’efficientamento del sistema idrico andorese, annunciano una serie di iniziative che saranno avviate nelle prossime settimane.

Nello specifico le tre associazioni si muoveranno su più fronti, in sede penale, civile e amministrativo, allo scopo di far ottenere agli utenti coinvolti il ristoro dei danni subiti. Nel dettaglio delle iniziative:

Battaglia giudiziaria sui primi procedimenti depositati per ottenere il ristoro dei danni dei singoli utenti;

Sollecitare l’Ufficio della Procura della Repubblica di Savona, affinché dia corso al procedimento penale nei confronti dei responsabili del grave disservizio;

Contribuire a un'equa determinazione tariffaria unitaria, alla stesura di un piano di emergenza idrica e alla elaborazione della nuova Carta dei Servizi;

Partecipare in sede di trattativa alla procedura di composizione della Crisi d’azienda, portando all’attenzione dell’esperto le istanze risarcitorie dell’utenza;

5. Monitorare l’andamento delle opere di completamento del Masterplan del Roia in favore degli Andoresi;

Offrire un contributo tecnico costruttivo per la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e di nuove soluzioni tecniche per quel che concerne l’attività di depurazione dei reflui, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente marino;

Aprire, grazie anche alla collaborazione avviata con il Comune di Andora, uno sportello del Consumatore in Andora, in modo tale da facilitare l’incontro con l’utenza e gestirne le problematiche per gli indennizzi e i risarcimenti dovuti.

“Attendiamo di essere convocati e coinvolti dal Commissario ad acta per dire la nostra, anche sotto il profilo tecnico-giuridico, allo scopo di ottenere finalmente l’efficientamento del sistema idrico Andorese. A tal fine abbiamo calendarizzato gli imminenti punti focali di azione e auspichiamo che le Istituzioni siano sensibili alle nostre giuste e legittime richieste” – dichiara il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi.