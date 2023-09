"Cairo in Comune" contro l'accorpamento delle scuole: "Basta tagliare servizi alla Val Bormida"

"Cairo in Comune" dice "no all'accorpamento delle scuole in Val Bormida". I consiglieri di opposizione Giorgia Ferrari e Silvano Nervi hanno depositato un ordine del giorno urgente.

Tale mossa è una risposta diretta all'annuncio del piano di ridimensionamento che coinvolgerebbe l'istituto comprensivo di Carcare, il liceo Calasanzio e il 'Patetta' di Cairo Montenotte.

"Basta con i tagli ai servizi a danno del nostro territorio. Chiediamo che il sindaco e la giunta si attivino con l'ufficio scolastico provinciale per una revisione del piano", commentano dall'opposizione.

"Per il 'Patetta' e il Calasanzio è stato ipotizzato l'accorpamento. Tale proposta non tiene conto delle peculiarità di ognuna delle scuole. Ciò significherebbe un ulteriore impoverimento dei servizi della nostra valle, già colpita negli anni da continui tagli, crisi economica e carenze di infrastrutture".

"Quanto annunciato sta preoccupando sia i dirigenti e il personale scolastico, sia le famiglie e gli studenti. Ci auguriamo che tutto il Consiglio comunale di Cairo voti l'ordine del giorno che abbiamo depositato contro il prospettato ridimensionamento delle scuole e che tutta la Val Bormida faccia fronte comune", concludono i consiglieri Ferrari e Nervi.