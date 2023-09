Giornata mondiale del Cuore: la prevenzione al centro della campagna di comunicazione "Pronto? Sono Carla"

Il cuore al centro dell’attenzione per la Giornata mondiale che si celebra ogni 29 settembre con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Regione Liguria, in collaborazione con Alisa, ha dedicato a questo tema una delle 10 puntate della campagna di comunicazione “Pronto? Sono Carla” che vede protagonista Carla Signoris: l'attrice genovese, in un videoclip da un minuto, sarà al telefono con un amico per ricordargli l’importanza di adottare corretti stili di vita per prevenire le malattie cardiovascolari.

Le malattie cardiovascolari sono un gruppo di patologie che colpiscono il cuore e/o i vasi sanguigni (arterie e vene). Si dividono in due macroaree: congenite, se presenti dalla nascita e acquisite, quando insorgono successivamente. Queste malattie restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro paese, essendo responsabili del 34,8% di tutti i decessi (31,7% nei maschi e 37,7% nelle femmine).

Prevenzione, diagnosi precoce e informazione rappresentano le strategie più efficaci per contrastare le malattie cardiovascolari: "Il rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia cardiovascolare dipende dall’entità dei fattori di rischio – sottolinea Angelo Gratarola, assessore alla Sanità di Regione Liguria - Si tratta di un elemento che aumenta con l’avanzare dell’età, pertanto non esiste il rischio zero. Tuttavia, è possibile ridurre quello cardiovascolare abbassando il livello dei fattori modificabili attraverso lo stile di vita sano come smettere di fumare, seguire una alimentazione sana, svolgere attività fisica e controllare il peso".

La prevenzione cardiovascolare si rivolge a soggetti non affetti da malattie cardiache e si basa principalmente sulla correzione dello stile di vita, comprendendo buone abitudini alimentari, un’adeguata attività fisica, senza dimenticare una buona igiene del sonno e la riduzione dei fattori stressanti.