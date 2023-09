Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ospite a Radio Onda Ligure 101

Sarà l’onorevole Claudio Scajola il protagonista della puntata di oggi della trasmissione Sindaco In Onda di Radio Onda Ligure.

Dalle 13 alle 14 il primo cittadino di Imperia e presidente della Provincia, sarà ospite degli studi dell’emittente ingauna: proporrà agli ascoltatori le sue scelte musicali e risponderà alle domande del conduttore Maurilio Giordana.

Sarà possibile seguire la diretta anche on line sul sito www.ondaligure.it o scaricando la nuova app gratuita della Radio disponibile sia per Iphone che per dispositivi Android.